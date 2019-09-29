تراند اليوم : الحق يا محمد رمضان – بنتلي مش هتعملك سيارة السنة دي

شركة بنتلي الشهيرة، وهي أشهر شركة لصناعة السيارات في العالم، قالت أنها ستصنع 10 سيارات حصريًا للعملاء في الشرق الأوسط وافريقيا، وكلنا نعلم مدى حب نمبر وان “محمد رمضان”، للسيارات الفارهة والجديدة، بس يا تري “بنتلي” عملت حساب محمد رمضان في عربية السنة دي ولا لأ!!؟

إليكم بيان الشركة عن سياراتها الجديدة:

بنتلي تكشف عن ملامح سيارة Continental GT نسخة Aurum الفاخرة من Mulliner

– السيارة الحصرية تحمل اسماً راقياً مستوحى من كلمة لاتينية تعني “ذهب”

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– سيتم تصنيع 10 نسخ فقط من طراز Continental GT Aurum حصرياً للعملاء في أسواق الشرق الأوسط، والهند وأفريقيا

كشفت شركة Bentley Motors عن ملامح الإصدار الذهبي والحصري من سيارة Continental GT الذي سيتم تصنيعه لأول مرة بتاريخ الشركة من خلال قسم Mulliner للتعديلات الفردية.

وتحمل السيارة الحصرية الجديدة اسمها الراقي Continental GT Aurum والمستوحى من كلمة لاتينية تعني ’ذهب‘، والتي سيتم تصنيع 10 نسخ منها فقط مخصّصة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط، والهند وجمهورية جنوب أفريقيا.