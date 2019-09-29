تراند اليوم : شاهد.. روبي برفقة إبنتها في المدرسة وشبه كبير بينهم

نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة روبي وهي بصحبة ابنتها الوحيدة “طيبة” في المدرسة.

وظهرت روبي وهي تقف بجانب ابنتها “طيبة” وهي ترتدي زي التخرج، والشبه بينهما واضح.

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يذكر أن روبي أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بالخلع من زوجها سامح عبد العزيز، وجاء في دعواها إنها تزوجت من سامح عبد العزيز بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه ابنتهما “طيبة”، وبعدها نشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بينهما، مؤكدة في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية، وتخشى ألا تقيم حدود الله، وعادت وتراجعت عن الدعوى وتصالحا ولكنهما تطلقا بعدها بفترة وجيزة.

من ناحية أخرى، آخر أعمال روبي كان فيلم “حملة فرعون” من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

والفيلم مأخوذ عن من فيلم “الساموراي السبعة” الذي أنتج عام 1954، ويعد من أشهر الأعمال السينمائية