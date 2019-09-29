كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - كشفت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن تدهور الحالة الصحية لشقيقتها ودخولها العناية المركزة في احد المستشفيات.

ونشرت فيفي عبده صورة شقيقتها، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة: “صباح الخير من مصر ام الدنيا. انا اختفيت لأنه اختي في العناية المركزة في حالة حرجة. الرجاء الدعاء ليها و لكل مريض. بحبكم اوي

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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تطلب الدعاء لشقيقتها بعد دخولها العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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