خالد الصاوي يعلن عن شفاؤه من مرض خطير

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 12:55 مساءً - أعلن الفنان المصري ” خالد الصاوي ” في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ” ET بالعربي ” في لقاء على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019 عن شفائه من فيروس الكبد الوبائي والذي قد أعلن عن إصابته به منذ 10 سنوات .
وأكد خالد الصاوي إنه بصحة جيدة في الوقت الحالي وأصبح بخير .
وأشار إلى إنه أنه عندما اهتم بصحته أصبح في حالة جيدة .. فالإنسان هو الذي يفسد صحته بعدم اهتمامه بها .
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