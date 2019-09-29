الشاعر مازن ضاهر يترك بصمته على أهم مهرجانات الوطن العربي

Sep 29, 2019
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان ناصيف زيتون، وهو يؤدي موالاً للشاعر المرهف مازن ضاهر.
هذه ليست المرة الأولى التي يغزو فيها الانترنت موالاً لناصيف من توقيع “ضاهر”، فقد سبق وتألق الأول بموالين واحد عن سوريا وآخر عن تونس في مهرجان قرطاج الدولي.
لكن مازن اختار هذه المرة كلاماً عن الوفاء نصه بموال قدمه ناصيف في احدى حفلاته ويقول: “مشرع بواب القلب تا يفلو/يللي عقلبي بالغلط فاتو/
ويللي بيسأل عالوفا قلو/اهل الوفا ما تغيرو ماتو”.
أثنى ذواقة الشعر على هذا الكلام المميز، ما يزيد من مسؤولية مازن الذي يثبت يوماً بعد يوم أن له مستقبلاً بارزاً في عالم الفن وتحديداً في الشعر.
مازن يتمتع بموهبة فذة، بدأ بصعود سلم التألق والنجاح درجة درجة، بعد ان وقّع بإسمه عدة أعمال لأهم الفنانين على الساحة الفنية منهم: فارس كرم، نوال الزغبي، ملحم زين، ناجي اسطا، ناصيف زيتون وغيرهم.
أيضاً الساحة الفنية على موعد مع أعمال جديدة من توقيع “ضاهر” لأهم الفنانين وذلك بعدما كشف لنا في حديث سابق أنه يعمل على أغنيات لـ نوال الزغبي، اليسا، ملحم زين، فارس كرم، ناصيف زيتون.
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