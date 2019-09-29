ماغي بوغصن تهنئ طارق سويد.. والاخير يرد

مع بداية موسم المسلسلات بعد صيف حافل مليء بالحفلات والمهرجانات، باشرت المحطات التلفزيونية المحلية بعرض الاعمال جديدة، بين الدراما والكوميديا وغيرها، كل منها يحكي قصة معينة ويتناول قضية محقة ويهدف الى ايصال رسائل مهمة الى المشاهد.

“بالقلب” هو مسلسل درامي جديد، من كتابة طارق سويد واخراج جوليان معلوف، ويشارك فيه بديع ابو شقرا وسارة ابي كنعان، كارمن لبس، رندة كعدي، غابريل يمين، دارين الجندي، سمارة نهرا، نوال كامل، حسان مراد الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل

وقد شوّق النجوم وكاتب العمل الجمهور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر مشاهد من المسلسل، على ان يبدأ عرضه قريبا عبر شاشة الـlbci.

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تلقى “سويد” العديد من التهنئات بعد الاعلان عن طرح العمل، من زملاء واصدقاء، عبّروا عن حماسهم لبدء العرض وتشوّقهم لمعرفة الموضوع الذي سيطرحه من خلال هذا المسلسل، خصوصًا اننا اعتدنا ان يقدم طارق في نصوصه قصصاً واقعية ومهمة بطريقة سلسة وقريبة من المشاهد.

ابرز من هنأ طارق سويد كانت الممثلة ماغي بوغصن التي نشرت على حسابها عبر موقع تويتر تغريدة قالت فيها: “يلي بيكتب من القلب بيوصل للقلب. الف مبروك صديقي يلي كلو قلب، ناطرين المسلسل”.

لم يتأخر طارق بالرد، حيث غرد قائلا: “دخيل قلبك انت، بحبك”. ولا يخفى على احد علاقة الصداقة القوية والمتينة التي تجمع بين كل من سويد وبوغصن.

الجدير بالذكر ان الكاتب طارق سويد سيتعاون لأول مرة مع شركة الانتاج ايغل فيلمز في مسلسل مؤلف من ثلاثين حلقة سيبدأ تصويره قريباً.