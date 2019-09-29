أنغام: زوجي أحمد إبراهيم نعمة في حياتي.. وهذا ما كشفته عن خوضها لتجربة التّمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية أنغام إنّها ستحاول إقناع زوجها الموزّع الموسيقيّ أحمد إبراهيم بعمل أغنية ديو معها خلال الفترة المقبلة، خاصّة أنّه يتمتّع بصوت جميل.

وفي ذلك السّياق أضاف زوجها أحمد ابراهيم على هامش إحياء أنغام حفلًا غنائيًا بفندق كايرو فيستيفال سيتي، أنّه قام بتجربة الغناء منذ أكثر من 18 عامًا، ولكنّه يتعاون وسيتعاون مع أنغام في معظم أغانيها القادمة.

وتابعت أنغام أنّ علاقتها بجمهورها متينة وراسخة منذ سنوات وقائمة على الإحساس والمشاعر المتبادلة، مضيفة أنّه عندما يحدث تقارب بين النجم وجمهوره، فيستطيع كلّ منهما الإحساس بالآخر ويعرف مشاعر الفنان ويشعر به.

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ووجّهت أنغام في فيديو "فوشيا" كلمة تكشف فيها عن حبّها لزوجها أحمد أبراهيم، وتأثيره في حياتها وآخر تطوّرات التعاون بينهما.