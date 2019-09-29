سارة الودعاني: نجوتُ من مؤامرة تُحاك ضدّي.. إحداهنّ دفعت 50 ألف ريال من أجل فضحي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفاشنيستا السعودية سارة الودعاني، أنّها كانت على وشك الوقوع ضحية مؤامرة من إحدى الفتيات، وقالت في فيديو نشرته أنّها كانت في سهرة مع عدد من صديقاتها عندما وصلت رسالة لإحداهنّ من مجهولة طالبتها بتصوير الودعاني بدون حجاب بهدف نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقابل 50 ألف ريال سعوديّ.

وعبّرت الودعاني عن صدمتها بهذا الأمر وعرضت النقاش الذي دار مع الفتاة وصديقتها، والذي كشف إصرار الفتاة على الصّورة وتأكيدها بأنّها ستقوم بدفع المبلغ على الفور.

وعلى صعيد مُختلف كانت الفاشنيستا السعودية سارة الودعاني قد أجابت بوقت سابق عن سؤال وجهته لها إحدى المتابعات عن سبب عدم تمتعها بـ "الأنوثة"، قالت فيه إنّها تحاول التعامل عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ ومع الغرباء برسميّة، ولذلك لا تحبّ أنْ تُظهر الجانب الأنثويّ منها أمام أشخاص لا تعرفهم.

يُشار إلى أنّ الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي كانت قد تعرّضت مؤخرًا لموقف مشابه إذْ انتشر لها فيديو من جلسة خاصّة مع عدد من صديقاتها من بينهم الفنانة الإماراتية ميثا محمد، وعبّرت وقتها الشحي وزوجها الإعلامي أحمد خميس عن صدمتهما بهذا الأمر، مُطالبين بحذف الفيديو وعدم تداوله.