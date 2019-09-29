"الأيرلندي" جديد سكورسيزي المرتقب على نتفلكس









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: يعود المخرج الشهير مارتن سكورسيزي الى أفلام المافيا بجديده الذي يحمل عنوان "الأيرلندي" أو The Irishman ويقوم بدور البطولة فيه روبرت دينيرو و آل باتشينو.

كتب السيناريو ستيفن زيليان ويحكي قصة حقيقية تدور في حقبة الخمسينات، بطلها يدعى فرانك شيران (دينيرو) وهو جندي سابق شارك في الحرب العالمية الثانية يعمل كسائق شاحنة، تسوقه الظروف الى عالم الجريمة المنظمة في بنسلفانيا بقيادة رسل بوفالينو (جو بيسي).

شيران يصبح جندي مؤتمن وقاتل ماجور ينفذ المهمة تلو الأخرى وإحداها العمل مع جيمي هوفا (آل باتشينو) رئيس اتحاد سائقي الشاحنات الضالع في عالم الجريمة المنظمة.

حيث يقضي سنوات في العمل مع النقابي الشهير ويصبح رجله الثاني، ولكن وبحسب شيران تأتيه الأوامر بقتل هوفا، الذي إختفى في الواقع عام 1975 ولم يحل لغز إختفائه حتى يومنا هذا.

طول الفيلم 209 دقائق، وهو أطول من فيلمه الشهير العراب بجزئيه الأول والثاني. ومن تايتانيك أو أي من أفلام سيد الحلقات.

وهي مسألة لم تعد معتادة في غالبية أفلام هذا العصر، فهل تجرأ لأنه سيعرض على نتفليكس، ولن يتقيد بسياسات شاشات العرض؟

في الحقيقة قد تجد عند مشاهدة العمل بأن كل دقيقة فيه مبررة.