شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان سامى عبد الحميد صاحب لقب عميد المسرح العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رحل صباح اليوم الفنان العراقي الكبير سامي عبد الحميد أحد أعمدة الفن العراقي وأشهر فنان مسرحي عمل أستاذا متمرسا في العلوم المسرحية بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد وكان يلقب بعميد المسرح العراقي .

الفنان الراحل حل ضيفا علي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته قبل الماضية وتم تكريمه من قبل في عدة مهرجانات مسرحية مصرية.

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الفنان العراقي سامي عبد الحميد

الفنان سامي عبد الحميد كان فنانا شاملا فقد مارس الكتابة وكان ممثلا ومخرجا وتولى رئاسة اتحاد المسرحيين العرب وعضو لجنة المسرح العراق وشارك في عدة أفلام ومسرحيات منها "النخلة والجيران" للمخرج المسرحي الراحل قاسم محمد، إضافة إلى مشاركته في عدة مهرجانات مسرحية عربية ودولية ممثلا ومخرجا أو ضيفا، كما حصل على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة التتويج من مهرجان قرطاج، ووسام الثقافة التونسي من رئيس جمهورية تونس، إضافة إلى جائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام العراقية وغيرها.

وكتب الفنان سامي عبد الحميد عشرات البحوث أبرزها "الملامح العربية في مسرح شكسبير"، وله عدة مؤلفات في الفن المسرحي، إضافة إلى إخراجه اعمالا مسرحية منها ثورة الزنج، ملحمة جلجامش، وغيرها.