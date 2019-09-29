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شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تطالب جمهورها بالدعاء لشقيقتها بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة فيفى عبده، جمهورها الدعاء لشقيقتها، بالشفاء العاجل لمرورها بأزمة صحية حرجة نقلت على أثرها للعناية المركزية.
ونشرت فيفى، صورة لشقيقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:"صباح الخير من مصر أم الدنيا انا اختفيت لأن أختى فى العناية المركزة فى حالة حرجة، الرجاء الدعاء لها و لكل مريض بحبكم أوى".
ورافقت الفنانة فيفى عبده، الخميس الماضى، شقيقتها داخل غرفة العناية المركزة، حيث تعانى من غيوبة "سكر"، دخلت على إثرها إلى مستشفى بالمهندسين.
يشار إلى أن فيفى عبده خاضت السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "مملكة الغجر" من إخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، سامح الصريطى، حازم سمير، ميار الغيطى، وآخرين.
فيفى عبده
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