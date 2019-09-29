تراند اليوم : هذا ماقالته حلا شيحة في ختام فعاليات مهرجان الجونة

وجهت الفنانة حلا شيحة الشكر للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والذي شاركت فيه لأول مرة هذا العام.

نشرت حلا صورًا عبر حسابها على Instagram، من حفل الختام، وعلقت عليها موضحة أنها كانت سعيدة للغاية خلال المهرجان، لأنه كان مختلفًا ويزداد قوة ونجاحا عاما بعد عام، مضيفة: “فرحت من قلبي لزملائي لحصولهم علي جوايز تقديرية وشفت قد إيه وجودهم في مهرجان زي ده فرحهم واداهم أمل كبير ودفعة قوية ودعم ليهم علشان يكملوا مشوارهم الفني”.

تابعت: “النجاح نفسه ليه طعم خاص شوفته في عيون المكرمين.. وأتمني أقدم أعمال فنية جديدة ومختلفة بروح جديدة.. عندنا كتير ممكن نقدمه من خلال السينما لبلدنا وتكون سبب لبسمة أو كلمة تغير حياة إنسان أو تسعده”.

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يُذكر أن حلا شيحة عادت إلى التمثيل بعد اعتزال لسنوات، وقدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل “زلزال” الذي شاركها بطولته الفنان محمد رمضان وماجد المصري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

أما فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، فكانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.

يهدف المهرجان إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎