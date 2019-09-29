كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 11:40 صباحاً - كشف شابا بريطانيا لموقع ” رديت ” الإجتماعي عن الواقعة الصادمة بالنسبة له لزوجته التي تعرضا لها مؤخرا بعد اكتشافهما بأن زوجته هي أخته غير الشقيقة من ناحية الأب .
وقال الزوج الذي لم يكشف عن هويته أو عن هوية زوجته إنهما اكتشفا ذلك بالصدفة بعد خضوعهما لاختبار الحمض النووي .
ولجأ الرجل إلى الموقع طالبا المساعدة من رواده وإبداء لاأيهم فيما يجب عليه فعله وقال : ” اكتشفت أنا وزوجتي مؤخرا أننا ننتمي لنفس الأب .. لقد ارتبطنا لمدة 8 سنوات وتزوجنا في وقت سابق من هذا العام .. كما أننا سنستقبل مولودنا الأول في مارس 2020 ” .
وأشار الرجل إلى علاقته بوالده قائلا : ” لا يزال والدنا الحقيقي ” البيولوجي ” على قيد الحياة ولكننا لا نريد أي شيء منه فهو سبب ما نمر به الآن .. كما أنه لطالما كان شخصا سيئا ” .
وأكد على أن والدهما لم يكن له وجود في حياتهما .. كما لم تذكر أيا من والدتيهما اسم الوالد في شهادتي ميلادهما .
وعن علاقته بزوجته قال : ” مشاعرنا تجاه بعضنا البعض لم تتغير ولا نريد الانفصال .. فنحن سويا منذ فترة الدراسة ومررنا بالعديد من الأوقات العصيبة معا ” .
كما أكد رفضه هو وزوجته فكرة الإجهاض بالإضافة إلى قلقه إزاء معرفة أي شخص بالأمر وما إذا كانت تلك العلاقة ستؤثر على صحة طفلهما المنتظر .
كانت هذه تفاصيل خبر في واقعة تشبه الأفلام الهندية .. شاب يكتشف أن زوجته الحامل هي أخته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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