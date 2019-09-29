كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 11:40 صباحاً - نشرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” في أول صورة لها من داخل المستشفى بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها مؤخرا بعد إجرائها لعملية ” تحويل مسار ” وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد ونزيف في الدم أثر على الوظائف الحيوية وتم نقلها للعلاج في باريس .
ظهرت فجر السعيد في الصورة وهي ترقد على سريرها وبرفقة رئيس وزراء الكويت الشيخ ” ناصر المحمد ” في زيارة لها للاطمئنان عليها وعلى وضعها الصحي بالوقت الحالي .
وكتبت فجر في تعليقها على الصورة معربة عن سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة قائلة : ” سعادتي لاتوصف برؤية سمو الشيخ ناصر المحمد .. الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم ” .
وتابعت : ” زرع في قلبي سعادة لاتوصف حسيت إني إقتربت من الكويت برؤية سموه ” .
كما نشرت أيضا صورة لسمو الشيخ ” ناصر المحمد ” وهو برفقة الطاقم الطبي المشرف على رعايتها الصحية .
وكتبت : ” صورة لسمو الشيخ ناصر المحمد مع الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجي الدكتور ” الكسندر رو ” والدكتور ” سيرج ” وسعادة سفير الكويت في فرنسا سامي سليمان .. شكرا سمو الشيخ ناصر المحمد على زيارتك .. عنوتك لي على راسي طويل العمر ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور للإعلامية ” فجر السعيد ” من داخل المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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