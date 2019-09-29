شكرا لقرائتكم خبر عن "باسيفيكادو" يحصد "الصدفة الذهبية" والان مع التفاصيل

فاز فيلم "باسيفيكادو" بجائزة الصدفة الذهبية الرئيسية في مهرجان سان سيبستيان بشمال إسبانيا، مساء السبت، كما نال جائزة أفضل ممثل للبرازيلي بوكاسا كابينجليه وجائزة أفضل تصوير.

الفيلم للمخرج الأمريكي باكستون وينترز، من إنتاج دارن ارونوفسكي (بلاك سوان)، ويدور حول نزاع على السلطة داخل عصابة بمدينة صفيح في ريو دي جانيرو.

وصور الفيلم بمدينة الصفيح في مورو دوس برازيريس حيث يقيم المخرج، بالتعاون مع السكان، وفي ظروف صعبة جدا وسط تبادل إطلاق النار وحملات الشرطة.

وعند تسلمه الجائزة، شكر باكستون وينترز سكان مدينة الصفيح، قائلا: "جعلوني أفهم ما هو المجتمع الفعلي والذين ساعدوا في إنجاز الفيلم".

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يروي الفيلم قصة جاكا الذي يؤدي دوره كابينجليه، وهو زعيم عصابة يعود إلى مدينة الصفيح بعد 14 عاما أمضاها في السجن، فيجد أن الشرطة سيطرت عليها استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية في 2016، وعليه أن يعيد نسج علاقة مع ابنته (13 عاما)، التي تؤدي دورها كاسيا جيلو وهي من سكان الحي الفقير.

وكان "باسيفيكادو" من بين 15 فيلما تتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان.

منحت جائزة أفضل مخرج إلى المخرجين الباسكيين الإسبانيين إيتورو أريجي وجوزيه ماري جرانيو عن "لا ترينشيرا إينفينيتا" (الخندق اللامتناهي)، وهما يعملان معا منذ 20 عاما.

جائزة أفضل ممثلة كانت من نصيب الإسبانية جريتا فرنانديث عن دورها في "لا إيخا دي أون لادرون" (ابنة لص) للبيلين فونيس.

ومنح لجنة التحكيم، برئاسة المخرج الإيرلندي نيل جوردان، جائزة خاصة إلى فيلم "بروكيسما" الفرنسي، من إخراج أليس وينوكور، وبطولة إيفا جرين التي تؤدي فيه دور رائدة فضاء.