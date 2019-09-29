أنجين أكيوريك يتفوّق على زملائه ويتصدّر في هذا البلد!

متابعة بتجـــــــــــرد: يعدّ النجم التركي أنجين أكيوريك من أهم الممثلين الأتراك في تركيا والوطن العربي، ولا شكّ ان مسلسل “فاطمة” الذي شاركته في بطولته النجمة التركية بيريت سات، حقق له جماهيرية كبيرة.
وقد تفوّق أنجين على زملائه الممثلين ومنهم بوراك أوزجيفيت وكيفانش تاتليتوغ وغيرهم، حيث أفادت وسائل إعلامية إندونيسية أن أنجين هو أشهر ممثل تركي في إندونيسيا ويحظى هناك بمحبة كبيرة من قبل الجمهور ويعدّ حالة استثنائية عندهم.
الجدير ذكره أن أنجين أكيوريك يشارك حاليًا في بطولة مسلسل “ابنة السفير”.
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