أنجين أكيوريك يتفوّق على زملائه ويتصدّر في هذا البلد!

متابعة بتجـــــــــــرد: يعدّ النجم التركي ​أنجين أكيوريك​ من أهم الممثلين الأتراك في تركيا والوطن العربي، ولا شكّ ان مسلسل “​فاطمة​” الذي شاركته في بطولته النجمة التركية بيريت سات، حقق له جماهيرية كبيرة​.

وقد تفوّق أنجين على زملائه الممثلين ومنهم ​بوراك أوزجيفيت​ و​كيفانش تاتليتوغ​ وغيرهم، حيث أفادت وسائل إعلامية إندونيسية أن أنجين هو أشهر ممثل تركي في ​إندونيسيا​ ويحظى هناك بمحبة كبيرة من قبل الجمهور ويعدّ حالة استثنائية عندهم.

الجدير ذكره أن أنجين أكيوريك يشارك حاليًا في بطولة مسلسل “​ابنة السفير​”.