كيفانش تاتليتوغ مهووس ومتسلّق وفاشل!

متابعة بتجــــــــــرد: هاجم أحد الصحفيين الأتراك النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​، واتّهمه بالفشل، حيث قال أنه دخل مجال التمثيل من باب عرض الأزياء، ولم يصل بعد الى مستوى حرفية النجوم الكبار.

وأضاف الصحفي أن كيفانش لديه هوس كبير في الشهرة وأنه متسلّق، يرغب دائما في إثارة الجدل لتتكلم عنه الصحافة، وعندما لا يتحدّث أحد عنه يُصاب بالجنون.

الجدير ذكره أن كيفانش تاتليتوغ سيشارك في فيلم “العشق الممنوع”، وذلك بعد مسلسله الأخير “اصطدام” الذي خاض بطولته مع النجمة التركية ألشين سانغو الشهيرة بدور “ديما” في مسلسل حب للإيجار”.