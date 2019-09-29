لطيفة التونسية تزف خبرًا سارًا للمواهب الجديدة

متابعة بتجــــــــــــرد: تبحث النجمة لطيفة التونسية عن شباب لديهم الموهبة في الإخراج، اذ أنها تريد التعامل معهم لإخراج كليبها الجديد.
وكتبت لطيفة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “صباح ومساء الأمل والإبداع، اقترح على كل واحد شايف انه عنده إمكانية إخراج فيديو كليب أو lyrics videos ، يبعثلنا تجربته، حابة أتعامل مع مبدعين جداد يستاهلوا الفرصة، أنا مستنية”.
تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية تنشغل منذ فترة بالعمل على ألبومها الغنائي الجدبد وكانت قد وعدت الجمهور بعمل يحمل مفاجآت فنية كبيرة.
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