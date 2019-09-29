رامي مالك يحارب الفاسدين ويخترق حساباتهم!

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل Mr. Robot عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الإعلان الترويجي الرسمي للموسم الرابع والأخير من المسلسل، وحددت موعد طرحه يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويشار الى أن حلقات الموسم الأخير ستمتد لتصل إلى 12 حلقة، وقد تحدث بطل العمل، رامي مالك عن نهاية المسلسل في تصريحات خاصة لـEntertainment Tonight، قائلا إنها ستكون مثيرة للغاية.
الجدير ذكره أن الأحداث في مسلسل Mr. Robot تدور حول شخص عبقري غير مستقر نفسيا يدعى “إيليوت ألدرسون”. يعمل مبرمجا في الصباح، فيما يخترق حسابات الفاسدين ليلا.
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