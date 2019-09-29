براد بيت في علاقة غرامية جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد 12 عاما من زواج النجم الأميركي ​براد بيت​ والممثلة الأميركية ​أنجلينا جولي​، والذي انتهى بالطلاق يبدو أن بيت يعيش قصة حب جديدة مع سيدة أحلامه.

وانتشرت شائعات تُفيد بوجود علاقة تجمع براد بيت ومصممة المجوهرات والمعالجة الروحانية “سات هاري خلسا”، منذ العام الماضي، حيث شوهدا معًا أثناء تواجدهما في حفل خيري أقامته فرقة Red Hot Chili Peppers.

ووفقًا لمصدر مطَّلع تُعتبر “سات” (50 عامًا) من الشخصيات التي قد ينجذب إليها براد بيت، فهي ذكية، مثقفة، وربما علاقتهما ليست جدية، إلّا أنهما يستمتعان بوقتهما عندما يكونان معًا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها براد وسات في مناسبة معينة، فقد رُصد الأوّل وهو يتقرب إليها خلال المزاد السنوي للفنون والموضة الذي عقد في معهد سيلفرليك للموسيقي بمدينة لوس أنجلوس يوم السبت الماضي.