كارول سماحة في الصدارة.. فيلم “بالصدفة” يحقق أعلى إيرادات السينما!

متابعة بتجــــــــــرد: يتصدّر فيلم “بالصدفة” للنجمة اللبنانية كارول سماحة المرتبة الأولى في شباك تذاكر السينما في لبنان، وذلك بعد أيام قليلة على انطلاق عرضه.

وتفوّقت كارول سماحة في إيرادات الفيلم على جميع الأفلام العربية والأجنبية المعروضة في السينمات لهذا الأسبوع.

وكانت كارول قد احتفلت بالعرض الأوّل لفيلم “بالصدفة” في احتفالية ضخمة أقيمت في سينمات أسواق العاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام.

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فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.