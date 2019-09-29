فرقة "كوين" تكافح الفقر بمهرجان "جلوبال سيتيزن"

شارك آخر عضوين من فرقة "كوين" البريطانية الشهيرة، برفقة المغني آدم لامبرت، في حفل موسيقي خيري في نيويورك الأمريكية؛ لمكافحة الفقر وحماية البيئة.

وتجمع نحو 60 ألف شخص في متنزه سنترال بارك في إطار مهرجان "جلوبال سيتيزن"، الذي يشكل الاختتام غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في إحياء الحفلة، التي توزع بطاقاتها على الناشطين في الدفاع عن هذه القضايا، أيضا فاريل وليامز واليشيا كيز ووان ريبابليك.

أدى عازف الجيتار براين ماي والدرامز روجر تايلور أغاني الفرقة البريطانية الشهيرة من "وي آر ذي تشايمنز" و"بوهيميان رابسودي" و"وي ويل روك يو"، ورافقهما غناء آدم لامبرت الذي اشتهر بفضل برنامج المسابقات "أمريكان آيدول".

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وقال لامبرت للجمهور: "نطلب من المعجبين التحرك والطلب من بعض الحكومات عبر العالم تأدية دورها والاهتمام بالمحيطات".

وأضاف المغني الذي ارتدى ملابس خارجة عن المألوف واعتمر تاجا وبزة حمراء مستوحاة من اللباس العسكري: "الأسماك والثروة الحيوانية في المحيطات تختنق بسبب أجزاء البلاستيك".

قبل صعود الفرقة إلى المسرح سبقها الممثل ليوناردو دي كابريو، الذي تغنى بالشباب الناشط على غرار المراهقة السويدية جريتا تونبرج.

وقال الممثل الحائز جائزة أوسكار: "لقد أعطوا مثالا على حس قيادي فعلي، كوكبنا بأمس الحاجة إليه".