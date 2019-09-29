ليوناردو دي كابريو يدعم مظاهرات المناخ: انتهى وقت التقاعس

أثنى نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو على خروج ملايين الشباب للمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية البيئة والحد من تأثير التغير المناخي، مطالبا الجميع بالانضمام إلى الحركات المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأزمة المناخ.

وكتب دي كابريو (44 عاما)، عبر حسابه الخاص على أنستقرام: "الجمعة الماضي، قاد الشباب نحو 6 ملايين فرد خرجوا من مدارسهم وأماكن عملهم لأخذ موقف في قضية المناخ، مرددين: كفى.. انتهى وقت التقاعس عن العمل".

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وأضاف النجم العالمي، الذي عين مبعوثا للأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي في 2014: "اليوم، كان لي الشرف لتقديم 3 فتيات شابات تقدن حركة تغير المناخ من الخطوط الأمامية، شابات أعطين الأمل في أن التغيير ممكن، وأثبتن أنه لا يجب أن تكون سياسيا أو ممثلا حتى يُسمع صوتك وتحدث فرقا".

دي كابريو الحاصل على جائزة الأوسكار يعد أحد أبرز النشطاء في مجال البيئة؛ إذ سبق وقاد تظاهرة حاشدة أمام البيت الأبيض في 2017؛ للتحذير من مخاطر تغير المناخ والاحتباس الحراري، ومطالبة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأرض.



