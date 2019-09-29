راغب علامة لأحلام في ذا فويس: رديت لك البلوك بأسلوبي الخاص! شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما تزال الحرب الباردة بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة مستمرّة، بل وفي تصاعد مع استمرار عرض الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، حيث شهدت الحلقة الثانية تعرّض أحلام لموقف محرج تسبّب في ضحك الجميع عليها، وذلك بسبب راغب علامة.

وصعدت الموهبة التونسية نهى رحيم على المسرح للحصول على إعجاب لجنة التحكيم تمهيدًا للانضمام إلى أحد المدرّبين، واستطاعت أنْ تؤدّي أغنية "جرح تاني" للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ببراعة، خطفت بها قلوب لجنة التحكيم.

واستطاع راغب علامة أنْ يتمكن من استخدام خاصية "البلوك" Block لمنع أحلام من اختيار الموهبة المتميّزة، والمنافسة على اقتناصها لفريقه.

وكانت سميرة سعيد أوّل من التفتت إلى الموهبة بين المدرّبين، ومع تفكير أحلام في الالتفاف قام راغب علامة بمنحها بلوك وظنت أحلام أنها ضغطت على "زر" الالتفاف للموهبة، والطريف أنّها لم تنتبه لما فعله راغب فيها، الأمر الذي أثار ضحكات الجميع عليها، حتى أنّ مقدّمة البرنامج ناردين فرج ضحكت بشكل هيستيريّ، وأشارت إلى أحلام فالتفتت وجلست على كرسيها وكأنّ شيئًا لم يكن.

ومع بدء إقناع المدربين للموهبة كي ينضموا إليها حاولت أحلام إقناع الموهبة باختيارها إلا أنّ محمد حماقي بدأ يُلفت انتباهها للموقف، وعندما انتبهت قالت: "مين اللي عملي بلوك، المجرمين عملولي بلوك"، ثمّ ذهبت للموهبة وقالت: "لو متعمليش بلوك كنتي هتختاري مين فقالت الموهبة أحلام"، الأمر الذي جعلها ترضى بالأمر الواقع.

وبعدها حاول راغب علامة إغاظتها بسبب أنّ "البلوك" كان في محلّه، خاصًة أنّ الموهبة اختارته مدربًا لها ولم تختر أيًا من محمد حماقي أو سميرة سعيد اللذين التفتا لها أيضًا، ومنحها راغب "كاب" عليه أول حرف من اسمه، ما جعل أحلام تردد: "من سوء حظها".

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ولم يتوقّف الأمر عند عرض الحلقة على قناة MBC، بل امتدت لمواقع التواصل بين النجمين أحلام وراغب علامة، حيث نشر حساب برنامج "ذا فويس" على موقع "تويتر" صورة الموهبة نهى رحيم وعلّق: "نهى رحيم تهز كل كراسي المدربين وتختار فريق راغب".

فردت أحلام قائلًة: "بس لأنه عمل لي بلوك والا كانت اختارتني متأكدة".

ثم نشر راغب علامة، ردًا له عبر حسابه على "تويتر" موجهًا حديثه لأحلام فقال: "مش مهم ضيع! المهم رديت لك الهدية بأحسن منها، مبروك عليك أحلى بلوك على صوت من أروع الأصوات".

وردت عليه أحلام، قائلًة: "صوت رائع عندك كأنه عندي"، الأمر الذي جعل الهدوء يسود بينهما.

ثم كتب راغب علامة، تغريدة أخرى وجهها لأحلام فقال: "رديت لك البلوك بأسلوبي الخاص من دون ما تشعري أني أنا الفاعل بحبك أحلام"،، فردت أحلام قائلًة: "وأنا".

ووجّه راغب علامة التهنئة للمتسابقة التونسية التي انضمّت لفريقه فكتب تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: ألف مبروك للمشتركة نهى رحيم من تونس الخضراء لانضمامها إلى فريقي، فريق راغب أنا فيك ربحت التحدّي! أهلاً وسهلاً".

وبعدها وعد راغب علامة جمهوره بانضمام مواهب متميّزة في الفترة المقبلة، فكتب في تغريدة جديدة قائلًا: "نهى رحيم صوت رائع انضم إلى فريقي فريق راغب، وسأفاجئكم بأصوات قادمة إلى فريقي بمنتهى الروعة والإبداع، انتظروا الحلقات القادمة وستشاهدون ماذا اخبيء لكم من مواهب".

يُذكر أنّ الموسم الخامس من برنامج ”ذا فويس“ يشارك في لجنة تحكيمه الفنانين راغب علامة، وسميرة سعيد، ومحمد حماقي، وأحلام.