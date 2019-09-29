شكرا لقرائتكم حلا شيحة تؤكد: أجريت عملية تجميل لأنفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفنانة المصرية، حلا شيحة، عن إجرائها عملية تجميل لأنفها خلال الفترة الماضية، معلنة الأسباب التي دفعتها للقيام بمثل هذه الخطوة.

وفي لقاء مع برنامج "Trending" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، أكدت شيحة أنها أجرت جراحة تجميل بسيطة لأنفها، بعدما أزالت جزءاً من عظامه.

كما أشارت إلى أنها منذ وقت طويل تتمنى أن تقوم بمثل هذه الجراحة، خاصة أنها كانت تشعر بأمر غير مريح.

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وردت شيحة، العائدة من اعتزال امتد لسنوات طويلة، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب جلسة تصويرها الأخيرة، التي وصفت بـ"الجريئة"، وهو ما دفعها لإغلاق التعليقات عبر حسابها على "إنستغرام".

ولفتت إلى أن الصور كانت جميلة وبسيطة للغاية ولا يوجد بها ما يجرح العين أو يحمل أمراً جريئاً.

وأضافت أنها تظهر في صورها وملابسها بشكل بسيط للغاية، وللجميع الحرية في تقبل ما يريده أو رفض ما لا يريده.