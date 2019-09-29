نجمات لبنان يفضل إجازاتهن في أوروبا وبيروت ويرفعن شعار "الحياة حلوة"

تمضي العديد من نجمات لبنان إجازات ممتعة مع بداية فصل الخريف، واختارت البعض منهن السفر إلى الخارج مثلما فعلت نانسي عجرم، وإليسا، وسينتيا صموئيل. وتستجم كل من يارا وميريام فارس وهيفاء وهبي في لبنان، والجميع اتفقن على شعار "الحياة حلوة" حيث بدا استمتاعهن بالهواء الطلق وبالاستراحة بين الطبيعة بعيدًا عن ضعوطات العمل.

نانسي عجرم بإجازة رومانسية رفقة زوجها

النجمة اللبنانية نانسي عجرم، توجد حاليًا في فيينا عاصمة النمسا إلى جانب زوجها الدكتور فادي الهاشم، حيث يمضيان إجازة هادئة وسط الأماكن الطبيعية.

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وحرصت نانسي عجرم، على مشاركة الصور مع معجبيها، وبينها صورها وهي تستجم وسط الطبيعة، وأخرى طريفة رفقة زوجها فادي الهاشم، حيث سألت المتابعين "من أطول".

إليسا تستجم على الدراجة الهوائية

الفنانة اللبنانية إليسا، بدأت تستجم بأوقاتها في إجازتها في إحدى المدن الصيفية التركية ونشرت صورًا وفيديو وهي تقود الدراجة الهوائية وعلقت قائلة "استمتع بالحياة".

كما ظهرت بلقطة أخرى وهي تتأمل الطبيعة الخضراء بعيدًا عن ضعوطات العمل.

يذكر أن إليسا أوشكت على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه قبل نهاية العام وهو الألبوم الأخير لها بعد إعلانها قرار الاعتزال.

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يارا وسط الطبيعة

بدورها شاركت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها بلقطة وهي تجلس في أحد الأماكن الطبيعية، ودعت الجمهور إلى الشعور بالجمال الداخلي، وعلقت على الصورة قائلة: "منْ يَفتقد روح الجمال سيعجز عن رؤيته في الآخرين، إحرص على أن تكون جميلاً قلبًا وقالبًا، كُن روحًا جميلة تنشُر الحبّ أينما ذهبت، يومكم جميل أصدقائي".

ميريام فارس وإجازة وسط الطبيعة

تمضي الفنانة ميريام فارس، إجازتها هي الأخرى في وطنها لبنان، ونشرت صورة جديدة لها عبر إنستغرام، ظهرت فيها بفستان ملون وجريء وتمنت لمتابعيها قضاء وقت جميل في نهاية الأسبوع.

هيفاء وهبي تستمتع بقيادة السيارة

أما النجمة هيفاء وهبي، فنشرت فيديوهات متعددة لها على ستوري انستغرام وهي تستمتع بقيادة السيارة في بيروت على نغمات مطربيها المفضلين وبينهم حسين الجسمي، وأغنية للفنانة إليسا "سهرنا يا ليل".

سينتيا صموئيل

تنتقل الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل، حاليًا في العواصم الأوروبية في إجازتها مع بداية فصل الخريف، ونشرت صورًا لها من هناك، بدت في إحداها على أحد جسور باريس وهي متألقة بالملابس الشتوية.

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