شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الثقافة السينمائية يحتفل بسينما أكتوبر ويعرض "أبناء الصمت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل مركز الثقافة السينمائية يوم الأربعاء المقبل 2 اكتوبر الساعة السادسة مساء بنصراكتوبر العظيم من خلال عرض فيلم " أبناء الصمت " للمخرج الكبيرالراحل محمد راضى وبطولة نورالشريف ومديحة كامل ومرفت امين وأحمد ذكى و محمد صبحى ومحمود مرسى ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشة الفيلم بمشاركة الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا والكاتب والناقد الفنى سميرعبد اللطيف ويدير الندوة الناقد مجدى الشحرى

تقام الاحتفالية برعاية الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومى للسينما والدعوة عامة للجمهور والسينمائين والاعلاميين بمقر مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف بوسط القاهرة.

يتناول الفيلم صفحة من صفحات البطولة للجيش المصري ففي 22 أكتوبر 1967، أغرق المصريون المدمرة إيلات الإسرائيلية، وفي نفس الوقت قام العدو بضرب مدينة الزيتية بالسويس، وتبلغ حرب الاستنزاف ذروتها مع العدو الصهيوني، والجنود على حافة القناة، يهبطون خلف خطوط العدو في سيناء، وتكون ملحمة من ملاحم النضال في تاريخ الشعوب المكافحة، تستمر هذه العمليات مع هؤلاء الجنود الفدائيين إلى يوم العبور في 6 أكتور 1973 وتحطيم خط بارليف.

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ويحكي الفيلم كواليس ما قبل حرب اكتوبر وعرض حكاية أبطالة الجنود من خلال مجدي الجندى، الذي يعود إلى القاهرة للقاء خطيبته نبيلة الصحفية صاحبة المبادئ، والتي تواجه رئيس التحرير النفعي، الذي لا يشعر بمعاناة الشعب، وتبدو مدينة القاهرة منفصلة عما يحدث في الجبهة، وتقوم الصحفية نبيلة بعمل تحقيق صحفي عن حياة الليل التي يعيشها الناس في القاهرة المزدحمة ورئيسها في العمل، وتعرف أنه كان شابًا مناضلاً، لكنه قرر التخلي عن ذلك بعد أن صدم في حياته الخاصة، عندما تقوم الحرب، يدفع مجدى حياته، وتكتب نبيلة موضوعًا عن الشهداء، بعد أن تحقق النصر ويستشهد ثلاثة جنود من المجموعة القتالية.