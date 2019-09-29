شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف مهندس ومستنسخ فى "النهاية" رمضان المقبل..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل يوسف الشريف "The End النهاية" التحضيرات وتجهيزات الملابس استعدادا لانطلاق التصوير الأيام المقبلة، ونكشف تفاصيل شخصية يوسف الشريف الذى يظهر بها خلال أحداث المسلسل، حيث يجسد شخصيتين الأولى مهندس تكنولوجى والثانى مستنسخ بروبوت ليدخل حياته ويكشف العديد من الأسرار ويعتمد العمل على الإثارة والتشويق.





وسلم مؤلف العمل عمرو سمير عاطف أول 15 حلقة من الحلقات لشركة سينرجى المنتجة للعمل، كما يقوم مخرج العمل ياسر سامى باختيار الفنانين الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب الشريف.

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وينطلق تصوير المسلسل منتصف شهرأكتوبرالمقبل حسب خطة صناع العمل للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان 2020، واستقر المخرج ياسر سامى على دولة الأردن لتصوير المشاهد الخارجية.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به فى موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر" .