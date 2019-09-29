"يشجع الزمالك ويصور فيلمًا أستراليًا".. معلومات عن أحمد مالك في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل، اليوم، 29 سبتمبر عيد ميلاد الفنان الشاب أحمد مالك الـ24، فهو من مواليد عام 1995، واستطاع رغم صغر سنه أن يحقق نفسه، ليصبح أحد نجوم الفن في مصر.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن:

- بدأ التمثيل في 6 سنوات.

- يدرس الرقص المعاصر.

- بداية انطلاقته الحقيقية في عام 2010 حين قدم شخصية "حسن البنا" صغيرا في مسلسل " الجماعة".

- شارك في العديد من الأعمال درامية منها: "مع سبق الاصرار"، "لا تطفئ الشمس"، "أفرح القبة".

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- شارك في أكثر من 9 أفلام، منها: "اشتباك، ريجاتا، الجيل الرابع، الجزيرة 2، الكويسين".

- يشجع الزمالك والمنتخب الوطني وأحيانا ليفربول من أجل محمد صلاح.

- قال إن ما يتردد عن ارتباطه بسلمى أبو ضيف وجميلة عوض شائعات، لكونهم جيل واحد، مشيرا إلى أنه مرتبط عاطفيا.

- شارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة في دورته الثانية.

- اختاره المخرج الأسترالي رودريك ماكاي للمشاركة في بطولة " THE FURNACE".

- آخر أعماله السينمائية فيلم "الكنز" الجزء الثاني الحب والمصير، الذي قام بدور تحتمس الثالث.

-أخر أعماله الدرامية مسلسل "زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني، الذي عرض رمضان الماضي.