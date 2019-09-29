ماجد المصري عن "بحر": "قدامي كتير عشان أعمل صعيدي تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان ماجد المصري، أنه لن يكرر تقديم الشخصية الصعيدية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "مش هعمل صعيدي دلوقتي خالص بعد (بحر)، ولسه قدامي كتير عشان أعمل صعيدي تاني".

وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لازم أجدد وأغير من جلدي كل فترة، يعني ماينفعش أقدم شخصية ضابط شرطة أو شخصية صعيدية، في أعمال متتالية، ولازم يكون فيه تنوع عشان المشاهد يشوف الجوانب الفنية التي أمتلكها".

مسلسل "بحر" تعرض حلقاته على شاشة قناة "الحياة"، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.