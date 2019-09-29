تراند اليوم : انتشار فيديو فاضح لفنانة شهيرة ومغنية لبنانية...



استدعا مكتب الآداب العامة ومكافحة المخدرات اللبناني، المغنية إنجي خوري والفنانة قمر أيضا، وذلك بعد انتشار فيديوهات فاضحة لهما.

حيث نرت كل منهما فيديوهات فاضحة تبادلا خلالها الشتائم النابية والعبارات الجنسية واتهامات قوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب وجود خلافات بينهما.

وجاء سبب استدعاء انجي وقمر حسب ما ذكرته بعض المصادر الأمنية، هو الاساءة للآداب العامة، وعليه سوف يوقع كلا منهما على تعهد بعدم نشر أي محتوى يتضمن شئ من شأنه الإساءة إلى الآداب العامة والأخلاق حتى و عن نشر خلافاتهما.

وقد تم التحقيق مع انجي وقمر كانت خارج البلاد واستمرت التحقيقات وفق الأصول القانونية وطبقا للإجراءات واستمر حوالى اكثر من خمس ساعات، وقام رجال الأمن بتسليط الضوء على الاتهامات المتبادلة بينهما.

وفي ذات السياق كانت قمر قد كلفت وكيلها القانوني لرفع دعوة قضائية ضد مغنية مبتدئة “انجي خوري ” وعارضة أزياء “ميريام طي”، بسبب قيام كلا منهما بنشر تسجيلات وفيديوهات توضح تعرضها للسب والذم والتهديد وقد أرفقت كل هذه الفيديوهات بالدعوى القضائية.

وأفاد مصدر أمنيح حسب صحف محلية لبنانية- أن المغنية انجي خوري والعارضة ميريام طي، وقعتا تعهدا بعدم ظهورهما بإطلالات جريئة مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر فيديوهات تتناقض مع قوانين الآداب العامة، وبحسب المصدر أيضا فأن هواتف انجي وميريام في عهدة رجال الأمن للفحص وتم الإفراج عنهما بسند إقامة.

والجدير بالذكر أنه منذ أكثر من أسبوع بدأت معركة من الشتائم والاتهامات بين المغنية المبتدئة انجى خوري والفنانة قمر، واتهمت قمر انجى بأنها تحاول تقليدها واكتساب الشهرة على حسابها وردت انجى عليها باتهامات مماثلة، حتى أنهما قاما بتوجيه اتهامات لبعضهما بممارسة الدعارة وشرب المخدرات، واستمر التمادى من كلا الطرفين وتبادل الشتائم بألفاظ مخالفة للآداب بشكل وصفه متابعين مواقع التواصل الإجتماعي بأنه أشبه لوصلة ردح.

وترفض "الشبكة العربية" نشر الفيديوهات نظرًا لما تحتويه من أفعال غير أخلاقية وشتائم.





