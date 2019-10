سيدهارث مالهوترا ينفي خبر اعتزاله

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 10:36 صباحاً - نفى نجم بوليوود سيدهارث مالهوترا Sidharth Malhotra ، الذي حازت أفلامه القليلة الأخيرة أقل من التوقعات في شباك التذاكر، ولم تحقق النجاح المرجو منه، خبر اعتزاله من الساحة الفنية.



شيدهارث البالغ من العمر 34 عاماً، أكد في تصريح صحفي له أنه يضع أمالا كبيرة على إطلاق فيلمه المقبل" Marjaavaan"، وأضاف أن صانعي العمل وفريق الإنتاج، قد ضمنوا أن يُقدّم بأفضل طريقة ممكنة، نافيًا في الوقت نفسه ابتعاده، ولو بشكل مؤقت عن الفن.

سيدهارث مالهوترا

وجاء تصريح سيدهارث عن فيلم " Marjaavaan"، خلال التفاعل مع وسائل الإعلام في إطلاق برومو الفيلم، وقد رافقه في هذا الحدث بقية زملائه المشاركين رتيش ديشموخ Riteish Deshmukh ، وتارا سوتاريا، وراكول بريت سينغ، وميلاب زافيري، كما حضر الحدث، الذي عقد الأسبوع الماضي في مومباي، المنتجان بوشان كومار ونيكول ادفاني.



وكانت هناك تقارير تفيد بأن سيدهارث قد قرّر إيقاف مشاريعة الفنية، التي كان من المُقرّر البدء بتصويرها في الأيام المقبلة، وتأجيلها إلى أجل غير مُسمّى، وذلك رغبة منه في إعادة التركيز في اختياراته الفنية، مرة أخرى، خصوصًا أن إيرادات فيلمه الأخير "جبارية جودي" لم توف المصاريف الرئيسية، وهو ما يُعدّ خسارة كبيرة للمنتج.

بوستر فيلم Marjaavaan



يشار إلى أن النجم سيدهارث مالهوترا هو ممثل هندي وعارض أزياء سابق، بدأ كعارض في سن 18. وكان غير راض عن هذه المهنة ، وذهب للعمل كمساعد مخرج ل كاران جوهر Karan Johar في فيلم 2010 "My Name Is Khan" .



وشارك مالهوترا في التمثيل لأول مرة مع دور البطولة في فيلم الكوميديا الدرامية للمخرج كاران جوهر " Student of the Year عام 2012"، وحصل على ترشيح لجائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد.



لعب مالهوترا دور رجل أعمال طموح في الدراما الكوميدية المثيرة للاشادة Hasee Toh Phasee في 2014، بعدها قام ببطولة كمجرم متصلب في فيلم الإثارة الرومانسي Ek Villain في 2014، ومؤلف طموح في الدراما العائلية Kapoor & Sons في 2016.