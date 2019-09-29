راغب علامة: ارفعوا الحصانة عن كلّ فاسد

متابعة بتجــــــــــرد: أبدى السوبر ستار راغب علامة عن رأيه بالوضع المتردي الذي يمرّ به لبنان خلال الفترة الراهنة.

غرد راغب علامة عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “الحل للازمة في لبنان بسيط جدا، اذا كان هناك ارادة عند المسؤولين وانا اشك بأن يكون لديهم الجرأة والإرادة، إرفعوا الحصانة عن كل فاسد… لأن كل حرامي وفاسد ومجرم وعميل في لبنان عنده حصانة إما داخلية أو خارجية”.

وتابع راغب: العترة عالشعب المسكين، إرفعوا الحصانات لأنه من دون حساب يعني طار البلد”.

على صعيد آخر، يشارك راغب علامة بالموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” إلى جانب النجوم سميرة سعيد، أحلام ومحمد حماقي.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة، يعمل منذ فترة على عدد من الأغاني الجديدة والمقرر طرحها في فترات متلاحقة.