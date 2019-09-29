بعد زيارته لها.. بماذا وصف ستيفن سيغال أهرامات الجيزة

متابعة بتجـــــــــــرد: زار نجم أفلام الحركة العالمي ستيفن سيغال وزوجته أهرامات الجيزة اليوم السبت بعد حضورهما حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الثالث

وأعرب سيجال وزوجته عن إعجابهما الشديد بعظمة بناء الأهرامات والحضارة المصرية القديمة، بحسب تقارير مصرية.

وقال أشرف محي الدين، مدير عام المنطقة، في تصريحات، إنه اصطحب الممثل العالمي وزوجته في جولة داخل المنطقة الأثرية بدأت بزيارة الهرم الأكبر حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية أمامه، ووصف ستيفن سيغال بناء الهرم بـ “الإعجاز البشري”.

وأضاف “محي الدين” أن ستيفن سيغال وقرينته زارا منطقة البانوراما الأثرية ومنطقة تمثال أبوالهول، ووعدا بتكرار هذه الزيارة العام القادم ليحضرا حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان مهرجان الجونة السينمائي أعلن في ختام دورته الثالثة تكريم النجم العالمي ستيفن سيغال خلال حفل الختام أمس الجمعة.

وحضر سيغال إلى الجونة بصحبة زوجته اليابانية، وارتدى الزي الياباني القومي.

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وتعتبر تلك المرة الأولى التي يحضر فيها النجم الأمريكي ستيفن سيغال إلى مصر، في زيارة بعيدة عن العمل، إذ حضر من قبل أثناء تصوير أحد أفلامه في القاهرة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في أغسطس/آب 2018، عن تعيين ستيفن سيغال، ممثلا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية — الأمريكية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما في أواخر عام 2016 يقضي بمنح الجنسية الروسية للمنتج والممثل الشهير ستيفن سيغال.

ووفقا لموقعه على الإنترنت، فإن سيتفن سيغال (66 عاما) ظل زائرا منتظما لروسيا لأكثر من عقد من الزمان، كما أن أشهر أفلامه مثل “Under Siege” و”Sniper: Special Ops”، تحظى بشعبية بين الجماهير الروسية.