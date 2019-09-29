تسريب التصميم الأولي لجهاز آيفون لعام 2020 – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر التصميم الأولي لهاتف آيفون الجديد المقرر إصداره في عام 2020، حيث تم تداول صور للتصميم الأولي على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت المصممة فينامين غيسكين، من لاتفيا، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا للتصميم الأولي لهاتف “آيفون” الجديد المقرر طرحه في عام 2020.
وبحسب الصور يظهر الهاتف الجديد بحجم شاشة يصل لـ6,7 بوصة، بينما ستكون الكاميرا ومستشعر الضوء ومكبر الصوت والميكروفون ضمن إطار رقيق من الشاشة.
يذكر بأن المصممة كانت قد نشرت في وقت سابق الكثير من التصاميم الأولية لأجهزة “آيفون” قبل طرحها في الأسواق ولطالما حملت الكثير من أوجه التشابه مع الهواتف المطروحة.
كانت شركة “أبل” الأمريكية قد طرحت في وقت سابق هواتف “آيفون 11″ و”آيفون 11 برو” و”آيفون 11 برو ماكس”.
وجاءت أبرز التغييرات في هواتف “آيفون 11” الجديدة في الكاميرا، حيث شمل 3 كاميرات خلفية، فيما شهدت بطارية الهواتف تحسينات كبيرة عن الجيل السابق.
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