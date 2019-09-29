شيرين رضا تعلق على وفاة الطفلة المعذبة وهذا ما قالته لمتابعيها

متابعة بتجـــــــــــرد: علقت الممثلة المصرية، شيرين رضا، على واقعة وفاة الطفلة جنة، البالغة من العمر 5 سنوات، إثر تعرضها للتعذيب.

وعبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، غردت “رضا”: “جنة ماتت بعد ما إتعذبت علي أيد اقرب الناس ليها، بس يا تري في كام جنة غيرها منعرفش عنهم اَي حاجة؟؟”.

ووجهت شيرين رضا نداءا لكل متابعيها: “لو شكيت ولو للحظة إن في حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا.”

وطالبت شيرين رضا بتوقيع عقوبة الإعدام على معذبي الطفلة جنة، وأرفقت مع تغريدتها هاشتاغ #الإعدام_لخال_و_جدة_الطفله_جنه.

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وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، اليوم السبت، وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 5 سنوات والتي أثارت جدلا واسعلا في مصر وتضامنا بعد الكشف عن آثار ضرب وحروق على جسدها.

​وأثارت قضية الطفلة جنة أثارت سخطا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على المسؤولين عن تعذيب وقتل الطفلة، مستنكرين أن يحمل إنسان كل هذا الكم من القسوة وانعدام الإنسانية.

من جانبه، طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر من خلال بيان صادر، اليوم السبت، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبارها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وفقا لحكم المادة 230و231 من قانون العقوبات وهي عقوبة الإعدام، بحسب بوابة “أخبار مصر”.