بوفون حارس الأرقام القياسية

متابعة بتجـــــــــــرد: خاض حارس مرمى فريق يوفنتوس الايطالي جيانلويجي بوفون مباراته رقم 903 امام فريق SPAL والتي فاز فيها “اليوفي” بنتيجة 0-2. وأصبح بوفون (41 عاما) اللاعب الايطالي الأكثر مشاركة في المباريات مع الفِرق كاسراً رقم مواطنه باولو مالديني مدافع فريق آي سي ميلان السابق صاحب الـ 902 مباراة. بوفون الذي فاز بكأس العالم مع المنتخب الايطالي عام 2006 لعب 220 مباراة مع فريق بارما و657 مباراة مع يوفنتوس و26 مباراة مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

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