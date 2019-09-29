"الأيرلندي" قد ينافس على الأوسكار رغم عرضه على "نتفليكس"

يراهن النقاد على إمكانية دخول فيلم "ذا إيريش مان" أو "الأيرلندي" لمارتن سيكورسيزي سباق جوائز الأوسكار المقبلة، والمنافسة بقوة على الجوائز، رغم عرضه عبر "نتفليكس" بعد 28 يوما فقط من عرضه بدور السينما، وهو ما يصطدم مع لوائح المشاركة في التنافس على الجائزة التي تعتبر هذه المدة غير كافية.

جاء ذلك بعد العرض الأول للفيلم في افتتاح مهرجان "نيويورك" السينمائي، الجمعة، بحضور نجومه روبرت دي نيرو وآل باتشينو وجو بيسكي، حيث أثنى الكثيرون عليه بحسب "فارايتي".

وحصل الفيلم على إعجاب قدره 100% على موقع "روتن توميتوس" المتخصص في تقييم الأفلام.

وأثنى النقاد على أداء باتشينو ودي نيرو وبيسكي، رغم أن التنبؤات المبكرة رشحت براد بيت لأول جائزة أوسكار عن فيلم "ذات مرة في هوليوود" لكوينتين تارانتينو ، بينما تم ترشيح باتشينو 8 مرات وفاز مرة واحد فقط في عام 1993 عن فيلم "عطر امرأة".

وحصل دي نيرو على جائزة الأوسكار من قبل كأفضل ممثل عن دوره في فيلم الثور الهائج (1979)، وأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "العراب 2" (1974) إضافة إلى 5 ترشيحات أخرى لجوائز الأوسكار.





وخلال مؤتمر صحفي وجه سكورسيزي الشكر لـ"نتفليكس" التي وافقت على تمويل الفيلم الذي تبلغ قيمته 160 مليون دولار بعد أن حاول هو وباتشينو ودي نيرو الحصول على تمويل لمدة 10 سنوات دون جدوى.

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أما الممثل بوبي كانافال الذي يلعب دور فيليكس فقال: "أعتقد أنه يجب على الجميع الذهاب لمشاهدة هذا الفيلم في السينما، فهو ملحمة لن تتوفر مرة أخرى بوجود كل هؤلاء النجوم معا".

وسبق وشن المخرج ستيفن سبيلبرج هجوماً حاداً على أفلام "نتفليكس"، ووصفها بأنها مجرد أفلام تلفزيونية، يستحق الجيد منها جائزة إيمي، ولكن ليس جائزة الأوسكار، مشيراً إلى أن أفلام نتفليكس التي يتم عرضها في صالات السينما لمدة أسبوع يجب ألا تتأهل أصلاً للحصول على ترشيح لجائزة الأوسكار.

وكانت المخاوف من ترشيح وحصول فيلم سابق لـ"نتفليكس" هو فيلم "روما" قد ذهبت أدراج الرياح بعد حصوله على 10 ترشيحات للأوسكار فاز منها فعليا بثلاث جوائز كأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل فيلم أجنبي، وهو ما يتوقعه المراقبون لفيلم "الأيرلندي".





ويؤدي دي نيرو شخصية القاتل المحترف فرانك شيران الشهير بلقب "الأيرلندي" في الفيلم الذي تسند أحداثه إلى كتاب “I Heard You Paint Houses” للكاتب تشارلز برانت.

ويتتبع الفيلم كيفية تحول شيران إلى قاتل محترف نفذ أكثر من 20 جريمة قتل بينها رئيس النقابات الأسطوري جيمي هوفا.

ويجسد دي نيرو شخصية شيران في عدة مراحل عمرية، الأمر الذي سيتطلب منه أن يظهر بعمر أصغر بكثير مما هو عليه اليوم، وذلك بالاستعانة بتقنية الكمبيوتر CGI.

ويستمر مهرجان نيويورك السينمائي السابع والخمسين حتى ١٣ أكتوبر/تشرين الأول المقبل.





