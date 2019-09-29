أحلام تبكي بسبب بلوك من راغب علامة خلال الموسم الجديد من "ذا فويس"

شهدت الحلقة الثانية من مرحلة "الصوت وبس" لبرنامج "ذا فويس" الموسم الخامس عدة أصوات قوية تنافس المدربين على ضمهم إلى فرقهم وهو ما تسبب في عدة مواقف مميزة وطريفة بينهم في الحلقة.

مناوشات أحلام وراغب علامة مستمرة في "ذا فويس"

واستمرت مناوشات الثنائي أحلام وراغب علامة في"ذا فويس"، بعدما أشتعلت في الحلقة الأولى بسبب استخدام أحلام للخاصية الجديدة "بلوك" لمنع راغب علامة من اختيار احد المواهب، قبل أن يرد راغب علامة سريعاً عليها ويمنعها من اختيار الموهبة "نهى رحيم" في الحلقة الثانية.

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ونالت الموهبة التونسية نهى رحيم إعجاب المدربين الأربعة بأدائها أغنية "جرح تاني" لشيرين عبد الوهاب، قبل ان تفاجأ أحلام بمنعها من اختيارها بسبب بلوك من راغب علامة وهو ما جعلها تعبر عن حزنها بإدعاء البكاء بطريقة كوميدية وقالت إن صوتها يستحق البلوك قبل ان يستطيع راغب علامة بضمها لفريقه.

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3 شقيقات لأول مرة في "ذا فويس"

وشهدت الحلقة الثانية من ذا فويس ومن مرحلة "الصوت وبس" عدة مواهب مميزة وظواهر جديدة أيضاً مثل مشاركة ثلاث شقيقات من سوريا في البرنامج لأول مرة، واستطعن اجتيار المرحلة والانضمام إلى فريق سميرة سعيد، وكذلك مشاركة شقيقين بشكل منفرد وهما حسن وتوفيق الكلش، وأخفق الأول في حين استطع الأخير ان ينضم إلى فريق سميرة سعيد.

ومن المواهب المميزة في الحلقة الثانية المطرب المغربي رضوان الأسمر الذي اختار الانضمام إلى سميرة سعيد، وكذلك المتسابق السعودي عبد العزيز إبراهيم الذي انضم إلى فريق أحلام وكذلك العراقي علي الشريفي في فريق أحلام، بجانب وجيه البجاوي وعثمان الإدريس في فريق محمد حماقي.

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