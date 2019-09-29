أنغام وزوجها بصحبة ابنها عبد الرحمن

أحيت الفنانة أنغام، حفلا غنائيًا على المسرح المكشوف في منطقة التجمع الخامس بمصر، وسط العديد من المفاجآت لمحبي الفنانة.

وتداول عدد كبير من محبي الفنانة أنغام، صورًا لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل انطلاق حفلها بأحد المولات الشهيرة بالقاهرة، بصحبة زوجها الفنان أحمد إبراهيم، وابنها عبد الرحمن "بودي" من زوجها الأسبق فهد.

ويعد ظهور الابن الأصغر لأنغام "بودي" معها بصحبة زوجها أحمد إبراهيم هو الأول، ولم يكشف ابن الفنانة أنغام من قبل عن أي أزمة بينه وأحمد إبراهيم، وحرص على التواجد بجوار والدته في حفلها بالقاهرة مع أصدقائه، وظهر عبد الرحمن، لأول مرة في حفل والدته بعد أن كان آخر تواجد له معها في حفل منذ ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا:

الفنانة أنغام تنشر فيديو جديد برفقة أحمد إبراهيم لإغاظة ياسمين عيسى

وتواجد أيضًا في حفل الفنانة أنغام الفنان محمد الشرنوبي، الذي غاب عن حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي وتوجه إلى القاهرة لحضور الحفل.

Advertisements

علاقة قوية بوالدته

في الوقت الذي تعيش أجواء علاقة متوترة مع ابنها الأكبر عمر عارف، ترتبط الفنانة أنغام بابنها عبد الرحمن منذ مروره بأزمة صحية، حيث كان يعاني من بعض الصعوبات في الحركة، ومر بفترة علاج في ألمانيا، وكانت بجواره في تلك الأزمة، وسافرت معه خلال تلك الفترة الصعبة في حياته. وتحدثت أنغام في أكثر من تصريح لها عن ابنها عبد الرحمن ووصفته بأنه أطيب شخص في حياتها.

وتعاني الفنانة أنغام من أزمة حقيقية مع ابنها عمر من زوجها الأسبق مجدي عارف، حيث أعلن عمر في أكثر من رسالة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم قبول زواجها من الملحن أحمد إبراهيم، بل وهاجمه بقوة في أكثر من مرة، بينما تجنب إبراهيم الرد عليه، فهل يمهد ظهور عبد الرحمن فهد، مع والدته لتحسن علاقة الفنانة مع ابنها الأكبر عمر عارف بعد التوتر الذي كان بينهما؟

يذكر أن الفنانة أنغام شاركت منذ أيام في حفل اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين، وتستعد للانتهاء من ألبومها الجديد قريبًا.

قد يهمك ايضاً:

أنغام تنشر فيديو من تحضيرات حفل الإسكندرية على «تويتر