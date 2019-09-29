هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل تتويج ملك جمال لبنان

أشعلت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، حفل تتويج ملك جمال لبنان، محمد صندقلي، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، فضلًا عن تقديم باقة من أجمل أغانيها، تضمنت أغنيتها الجديدة "شاغلة كل الناس".

وتحدثت على هامش الحفل، خلال لقائها مع "فوشيا" عن العمل الجديد الذي تحضره، كما علقت على كيفية اختيارها لكلمات الأغاني، ومدى إمكانية أن تكون عبارة عن رسائل مبطنة لأشخاص ترفض مقابلتهم.

وبدت النجمة اللبنانية تعاني من وعكة صحية، غير أنها طمأنت جمهورها على حالتها، وردّت في الوقت نفسه على الأشخاص الذين يشككون برشاقتها وجمالها.

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يذكر أن هيفاء وهبي، تعيش نجاح أغنيتها "توتة توتة"، بعد أن حطمت الأرقام القياسية على تطبيق "تيك توك" من خلال تنافس عدد كبير من مستخدمي هذه الخدمة بالتمثيل والغناء على وقع الأغنية الشهيرة.

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