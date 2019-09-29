إلهام شاهين تؤكّد أنّها لا تمتلك مجوهرات المهرجانات

قالت الفنانة إلهام شاهين: إن الجواهر والماس التي ترتديها في المهرجانات لا تعد من ممتلكاتها الخاصة معلقة: "أنا واخداها اتصور بيها في الحفلة وأرجعها بعدها على طول لصاحبها عشان العين اللي مالهاش لأزمة".

وأضافت إلهام شاهين، خلال استضافتها في برنامج "أحلى النجوم"، المذاع عبر فضائية “المحور”، على هامش مهرجان الجونة السينمائي، أن السبونسر يقدم لجميع الفنانين بعض المجوهرات والماس لارتدائه في الحفل فقط وهو ما يحدث في جميع مهرجانات العالم، كما أشارت إلى أن فستانها التي شاركت به في مهرجان الجونة من تصميم مصممة أزياء مجرية، وهي تعتمد على البساطة في ملابسها

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