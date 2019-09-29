شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج طارق رفعت يرفع حالة الطوارئ ويكثف ساعات تصوير "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد السعدنى تصوير مشاهده فى مسلسل "شبر مية"، حيث قرر المخرج طارق رفعت رفع حالة الطوارئ وتكثيف عدد ساعات التصوير استعداداً لعرض العمل مطلع شهر أكتوبر المقبل، كما وجهت الشركة المنتجة لورشة الكتابة التى تواصل فى كتابة العمل الاسراع فى كتابة الحلقات خاصة وأنهم انتهوا من كتابة 25 حلقة فقط والمسلسل مكون من 50 حلقة.

يذكر أن مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى 50 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، رشا بن معاوية، محمد على رزق، ثراء جبيل، وطاهرة وسيناريو وحوار ورشة كتابة واخراج طارق رفعت.

تدور أحداث مسلسل "شبر مية" فى إطار اجتماعى لايت حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية وهو أحمد السعدنى الذى يمر بالعديد من الأزمات بسبب علاقاته، وفى الناحية الأخرى تظهر نجلاء بدر فى دور ناظرة مدرسة مطلقة من مراد مكرم ولديها منه ابنتين، ويذهب طليقها للزواج من نهى عابدين وتحدث المفارقات بعد ذلك.