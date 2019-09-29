شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى طبيب يمر بأزمة فى مسلسل "ملاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم كريم فهمى ضمن أحداث مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته شخصية طبيب يمربأزمة يتحول خلالها من ملاك إلى شيطان بسبب غلطة غير مقصودة تقلب أحداث العمل المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج ابراهيم فخر ومن بطولة ايتن عامر وصبرى فواز وآخرون ويجرى ترشيح باقى أبطال المسلسل .

من ناحية أخرى ينتظر كريم فهمى عرض فيلمه الجديد "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

وكانت آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "أمر واقع"، وشاركته فى بطولة العمل الفنانة ريم مصطفى وأحمد وفيق ونبيل الحلفاوى وياسر المصرى ونهى عابدين وملك قورة ونجلاء بدر، تأليف محمد رفعت وإخراج مجدى السميرى، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن حول ضابط مكلف بإحباط عملية إرهابية ويواجه العديد من العقبات والمطاردات من قبل بعض الجهات.