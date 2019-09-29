وديع الشيخ ينجو بأعجوبة من الموت.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان اللبناني وديع الشيخ لحادث إثر وقوعه عن "الجت سكي"، ما تسبّب بدخوله إلى المستشفى لساعات.

وفي التفاصيل، فقد عاد الفنان وديع الشيخ ظهر يوم السبت إلى لبنان بعد إحيائه حفلًا خارج بلده، ثم بدأ في تصوير حلقة جديدة مع الممثل وسام صباغ ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV، فنجا بأعجوبة خلال الفقرة التي تضمّنت تصويره أثناء قيامه بهوايته المعتادة ألا وهي ركوب "الجت سكي".

وغدرت أمواج البحر بالفنان وألقت به في البحر، ما استلزم نقله من قبل فريق برنامج "خدني معك" إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية، ثم خضع لبعض الفحوصات التي كشفت عن معاناته من رضوض في مختلف أنحاء جسمه، وبعدها بساعات قليلة خرج من المستشفى بعد التأكد من سلامته.