شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين مع أحمد رزق فى مسلسل "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين على مشاركتها فى مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق الأيام الماضية، والذى ينتمى لنوعية الـ45 حلقة للمخرجة شيرين عادل وتأليف هالة الزغندى، وإنتاج سينرجى وتواصل الجهة المنتجة ابرام التعاقدات مع باقى فريق العمل المشاركين فى العمل استعداداً لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة حتى يعرض فى الموسم الشتوى.



ميرنا نور الدين

يشار إلى ان ميرنا نور الدين شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "طلقة حظ"، للنجم مصطفى خاطر والذى عرض فى موسم رمضان الماضى، للمخرج أحمد خالد أمين، وشارك فى بطولة العمل كل من هبة مجدى وايتن عامر ومحمد أنور.

ويعود أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "إزاى الصحة" عام 2017 وشاركته البطولة الفنانة آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، طارق الإبياري، نهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضى.