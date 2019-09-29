شكرا لقرائتكم خبر عن السينمات الأمريكية Landmark تمنع دخول مشاهدين بأقنعة لمشاهدة فيلم Joker والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلسلة دور عرض " Landmark " ومقرها لوس أنجلوس، منعها لأى من المتفرجين الذين سيرتدون أقنعة، خلال عرض فيلم Joker، الذي سيطرح يوم 2 أكتوبر في مصر، و4 من نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرحت سلسلة دور العرض ، التي لديها 52 دار عرض في 27 مدينة، إنها تريد من المشاهدين الاستمتاع بالفيلم باعتباره "إنجازا سينمائيا"، ولذلك لن يسمح بأقنعة ووجوه بلاستيكية أو أزياء داخل دور عرضنا".

وتنضم " Landmark " إلى سلسلة "إيه إم سي" الأكبر في البلاد، التي حظرت ارتداء الأقنعة في السينمات منذ واقعة إطلاق النار الجماعي في كولورادو التي راح ضحيتها 12 قتيلا و70 مصابا.

وجاء ذلك بعد حالة الخوف والقلق التي شعرت بها عائلات ضحايا واقعة أروروا، حيث فتح جيك هولمز النار خلال عرض لفيلمBatman ، The Dark Knight Rises، في دار عرض بـ مدينة أورورا، بـ ولاية كولورادو الأمريكية، يوم 20 يوليو 2012، وقيل إن هولمز أطلق على نفسه اسم " Joker"، وهو الشخصية الرئيسية الشريرة في هذا الفيلم.

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ومن المتوقع أن يحقق الفيلم مابين 70 إلى 95 مليون دولار في أول أسبوع عرض له بحسب تأكيد خبراء السينما فى هوليود، وحصل فيلم الـ Joker على تصنيف بـ موقع IMDb 9.7 / 10، متقدماً عل فيلم The Dark Knight (9.0 / 10) ، وفيلم Endgame (8.5 / 10) وفيلم Infinity War (8.4 / 10).

وسيضم الفيلم الجديد عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين

فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولارأمريكى.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.