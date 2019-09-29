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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
بعد أن منح الفنان راغب علامة "بلوك" للفنانة الإماراتية أحلام، خلال ثاني حلقات "The voice"، لمنعها من ضم الموهبة التونسية نهى رحيم، وجه لها رسالة عبر تويتر.
وكتب راغب علامة: "مش مهم ضيع! المهم رديت لك الهدية بأحسن منها.. مبروك عليك أحلى بلوك على صوت من اروع الأصوات"، لترد عليه أحلام: "صوت رائع.. عندك كأنه عندي".
لكن عاد علامة، وعلق قائلا: "رديت لك البلوك بأسلوبي الخاص من دون ما تشعري أني أنا الفاعل، بحبك أحلام"، لترد عليها: "وأنااااا".
كانت أحلام منحت راغب علامة "البلوك" الأول في الموسم الخامس من البرنامج، خلال أولى الحلقات، بسبب موهبة المشترك إبراهيم مشولي، بعد أن أبهر الحاضرين بأدائه في ختام أولى حلقات مرحلة "الصوت وبس".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رد "البلوك" في "ذا فويس".. راغب علامة يوجه رسالة لـ"أحلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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