​على هامش "بلا دليل".. خالد سليم في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان خالد سليم مجموعة من الصور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضع لها. وظهر سليم في الصور بإطلالة كاجوال جديدة ، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وينشغل حايلا خالد سليم بتصوير مسلسل"بلا دليل"، بطولة: درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفي، وهاجر الشرنوبي، وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفي.

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