منة فضالي في أحدث جلسة تصوير: "أنا لست مثالية​"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة منة فضالي صورا لها في أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام". وظهرت "منة" خلال الصور بفستان أسود قصير، وعلقت: "أنا لست مثالية لكنني لا أكذب على الأقل". ويعرض لمنة فضالي حاليا مسلسل "قيد عائلي" الذي يشارك في بطولته عزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وميرفت أمين، وبوسي، ودنيا عبدالعزيز، ومريهان حسين. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.

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